Ещё
Спасатели Ханты-Мансийска проведут учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели Ханты-Мансийска проведут учения 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В пригороде Ханты-Мансийска на территории в районе СУ-967 состоятся учения по тушению условного пожара.
За основу учений взяли вымышленный сценарий, по которому огонь масштабно перекинулся на жилые дома и объекты, расположенные поблизости. Пожар будет потушен силами городского звена РСЧФ. В учении предполагается работа с пострадавшими людьми, сообщается на официальном информационном портале Ханты-Мансийска.
Отметим, что это плановые учения, которые проводятся согласно Комплексному плану основных мероприятий МЧС России на 2018 год.
АиФ Югра: последние новости
В Ханты-Мансийском округе увеличится минимальная зарплата Сирия попала под ракетный обстрел. Делегация из России не пострадала В Ханты-Мансийске доноры поучаствуют в беспроигрышной лотерее
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО237
Центральная Россия покроется снегом9
Россияне «изменили» доллару80
8 лет за кокаиновый круиз29
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение