Спасатели Ханты-Мансийска проведут учения

В пригороде Ханты-Мансийска на территории в районе СУ-967 состоятся учения по тушению условного пожара.

За основу учений взяли вымышленный сценарий, по которому огонь масштабно перекинулся на жилые дома и объекты, расположенные поблизости. Пожар будет потушен силами городского звена РСЧФ. В учении предполагается работа с пострадавшими людьми, сообщается на официальном информационном портале Ханты-Мансийска.