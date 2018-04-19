Спасатели Ханты-Мансийска проведут учения 

В пригороде Ханты-Мансийска на территории в районе СУ-967 состоятся учения по тушению условного пожара.
За основу учений взяли вымышленный сценарий, по которому огонь масштабно перекинулся на жилые дома и объекты, расположенные поблизости. Пожар будет потушен силами городского звена РСЧФ. В учении предполагается работа с пострадавшими людьми, сообщается на официальном информационном портале Ханты-Мансийска.
Отметим, что это плановые учения, которые проводятся согласно Комплексному плану основных мероприятий МЧС России на 2018 год.