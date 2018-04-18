Командно-штабное учение в югорской столице стартуют завтра 19 апреля во время которого силами городского звена РСЧФ будут потушен условный пожар… 

В качестве легенды, взят негативный сценарий, когда возгорание распространяется на жилые дома и объекты, и есть пострадавшие и погибшие люди.
В управлении по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности подчеркивают, что данные учения — плановые. Они проводятся в соответствии с решением оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 15 февраля 2018 года и Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2018 год.