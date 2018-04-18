На Украине испытали противотанковый ракетный комплекс 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На Украине состоялись испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф». Об этом сообщается на странице киевского конструкторского бюро «Луч» в Facebook.
ПТРК «Скиф» представляет собой экспортную версию комплекса «Стугна-П». Ряд внесенных конструкторами усовершенствований был направлен на адаптацию пусковой установки к действиям в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, уточнили разработчики.
"Оборудование штатного ПТРК мощным тепловизором позволяет гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью", — цитирует пресс-служба КБ «Луч» командующего сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Сергея Попко.
Украина получила в наследство от СССР тысячи единиц ПТРК, а также возможности для разработки собственных комплексов. На вооружение украинской армии за последние 10 лет приняты легкий ПТРК «Корсар», ПТРК «Стугна-П», ПТРК «Барьер».
Эксперты не раз высказывали сомнения по поводу способности Киева организовать массовое производство подобных вооружений. Так, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко выразил мнение, что украинский ВПК может производить такое оружие лишь незначительными партиями.