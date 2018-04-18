На Украине испытали противотанковый ракетный комплекс

МОСКВА , 18 апр — РИА Новости . На Украине состоялись испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф». Об этом сообщается на странице киевского конструкторского бюро «Луч» в Facebook.

ПТРК «Скиф» представляет собой экспортную версию комплекса «Стугна-П». Ряд внесенных конструкторами усовершенствований был направлен на адаптацию пусковой установки к действиям в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, уточнили разработчики.

"Оборудование штатного ПТРК мощным тепловизором позволяет гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью", — цитирует пресс-служба КБ «Луч» командующего сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Сергея Попко.

Украина получила в наследство от СССР тысячи единиц ПТРК, а также возможности для разработки собственных комплексов. На вооружение украинской армии за последние 10 лет приняты легкий ПТРК «Корсар», ПТРК «Стугна-П», ПТРК «Барьер».