На Украине испытали обновленный противотанковый ракетный комплекс «Скиф» 

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Украинские военные провели испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф», который является экспортной версией украинского «Стугна-П». Об этом в среду сообщили в пресс-службе конструкторского бюро «Луч».
"Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» получила ряд изменений в соответствии с требованиями потенциального заказчика. Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка", — говорится в сообщении Facebook.
Как добавили в пресс-службе, сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях.
14 октября 2017 года в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили, что на Украине были проведены успешные испытания ПТРК «Скиф». По словам секретаря Совбеза Александра Турчинова «в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было уничтожить украинским „Скифом“. Турчинов также уточнил, что ракеты ПТРК могут поражать „цели на расстоянии до 5,5 километров“ и „прожигать броню толщиной до одного метра“.
В конце 2016 года на Украине уже испытывали ракеты для РСЗО. Их характеристики не были названы официально, но, ориентируясь на опубликованные в украинских СМИ фото и видеоматериалы, специалисты отмечали, что речь, по всей видимости, идет о „300-миллиметровой корректируемой ракете „Ольха“ для использования в реактивной системе залпового огня „Смерч“. Президент Украины Петр Порошенко в одном из своих заявлений также упоминал об испытания отечественного высокоточного снаряда „Ольха“, который, по сути, является переделкой советского и российского реактивного снаряда к РСЗО „Смерч“.