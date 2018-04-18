На Украине испытали обновленный противотанковый ракетный комплекс «Скиф»

КИЕВ, 18 апреля. / ТАСС /. Украинские военные провели испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф», который является экспортной версией украинского «Стугна-П». Об этом в среду сообщили в пресс-службе конструкторского бюро «Луч».

"Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» получила ряд изменений в соответствии с требованиями потенциального заказчика. Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка", — говорится в сообщении Facebook.

Как добавили в пресс-службе, сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях.

14 октября 2017 года в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили, что на Украине были проведены успешные испытания ПТРК «Скиф». По словам секретаря Совбеза Александра Турчинова «в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было уничтожить украинским „Скифом“. Турчинов также уточнил, что ракеты ПТРК могут поражать „цели на расстоянии до 5,5 километров“ и „прожигать броню толщиной до одного метра“.