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Власти США распорядились экстренно проверить двигатели Boeing 737
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Власти США распорядились экстренно проверить двигатели Boeing 737 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: The Boeing Сompany
Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось провести экстренную проверку двигателей самолетов Boeing 737. Об этом пишет Fortune.
Решение ведомства вызвано недавним инцидентом с одним из лайнеров компании, один из двигателей которого взорвался в полете.
В общей сложности проверка коснется 680 двигателей CFM56-7B, 352 из которых установлены на американских самолетах.
Аналогичное распоряжение отдало и Европейское агентство авиационной безопасности, передает Reuters.
17 апреля у самолета авиакомпании Southwest Airlines на высоте 10 тыс. метров взорвался левый двигатель, обломок которого разбил иллюминатор и убил пассажирку.
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