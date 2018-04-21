Boeing-737 подвергнут проверке после аварийной посадки в США. Распространится ли требование на российские авиакомпании?

Авиавласти США и Европы проведут массовую проверку двигателей Boeing-737. Такое решение связано со взрывом одного из двигателя лайнера американской авиакомпании Southwest Airlines, произошедшее во вторник, 17 апреля.

Олег Смирнов: Самолет летел из Нью-Йорка Даллас , но экстренно приземлился в Филадельфии после того, как взорвалась одна из турбин. Обломками разбило иллюминатор, лайнер резко потерял высоту, и произошла разгерметизация салона. Одну из женщин едва не вытянуло из иллюминатора — ее удержали другие пассажиры, но от полученных травм она позже скончалась в больнице. Пострадали семь человек. Всего будут исследованы около тысячи двигателей, из них треть в США. Проверять работоспособность, в том числе ультразвуком будут устройства, которые прошли более чем 30 тысяч циклов. Каждый цикл — это взлет и посадка. Распространяется ли требование на российские авиакомпании в авиапарке которых есть Boeing-737? Вот что рассказал Business FM заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора

— У нас масса Boeing и Airbus, которые в России считаются сотнями самолетов, но они не принадлежат России. Это наш недостаток на исправление которого сейчас государство дало маху еще 25 лет тому назад и сейчас пытается исправить, но пока ситуация та же. Подавляющее большинство техники западной числится на Бермудах . Для тех, у кого числится на островах эта техника, это закон, и они обязательно займутся проверкой этих двигателей.

— Говорят, что будут проверять двигатели, которые прошли более чем 30 тысяч циклов. Сколько лет может быть таким самолетам, и много ли у нас таких в России?

— Это не относится к новым самолетам, 30 тысяч — это надо достигнуть. Значительное время, но этим отличается только такая компания как «Аэрофлот» , предположим, которая имеет молодой воздушный парк западный. Много авиакомпаний у нас, которые имеют самолеты, которые, очевидно, попадут под эти циклы.

Объявленные к проверке двигатели производит совместное предприятие американской General Electric и французской компании SNECMA. На Boeing-737 турбины данной серии устанавливают уже 25 лет.

Посадка самолета с одним двигателем сделала из пилота 56-летней Тэмми Джо Шульц национального героя. Американская Пресса назвала ее человеком с железными нервами. Телеканалы, публикуя фрагмент ее переговоров с диспетчером, удивляются ее спокойствию:

Шульц: Также нужна скорая помощь. Есть пострадавшие пассажиры.

Диспетчер: Пострадавшие, понял. Горит ли самолет?

Шульц: Нет, но есть отвалившиеся детали. Сообщают, что в борту дыра и в нее кого-то затянуло.

На борту самолета находились 144 пассажира и пять членов экипажа.