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Украина показала кадры испытаний собственных ракетных комплексов
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Украина показала кадры испытаний собственных ракетных комплексов 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Конструкторское бюро «Луч» опубликовало видеоролики с испытаний ракетного комплекса «Скиф» и ракеты «Ольха».
«На одном из военных полигонов состоялись успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» (экспортная версия украинского «Стугна-П»)», — сообщает пресс-служба КБ «Луч» в Facebook.
Конструкция комплекса «Скиф» претерпела ряд изменений в соответствии с требованиями «потенциального заказчика». «Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что командующий сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Сергей Попко во время испытаний высоко оценил модернизацию современного украинского противотанкового ракетного комплекса производства КБ «Луч». «Эта разработка в очередной раз подтверждает, что наша страна имеет чрезвычайно высокий научный потенциал, который позволяет создавать образцы вооружения и военной техники на уровне ведущих стран мира», — сказал он.
Также КБ «Луч» опубликовало видео с испытаний ракетного комплекса «Ольха».
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял об успешных испытаниях противотанкового ракетного комплекса «Скиф», который, по его словам, может уничтожить любую бронетехнику в мире.
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