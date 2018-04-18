Украина показала кадры испытаний собственных ракетных комплексов

Конструкторское бюро «Луч» опубликовало видеоролики с испытаний ракетного комплекса «Скиф» и ракеты «Ольха».

«На одном из военных полигонов состоялись успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» (экспортная версия украинского «Стугна-П»)», — сообщает пресс-служба КБ «Луч» в Facebook.

Конструкция комплекса «Скиф» претерпела ряд изменений в соответствии с требованиями «потенциального заказчика». «Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что командующий сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Сергей Попко во время испытаний высоко оценил модернизацию современного украинского противотанкового ракетного комплекса производства КБ «Луч». «Эта разработка в очередной раз подтверждает, что наша страна имеет чрезвычайно высокий научный потенциал, который позволяет создавать образцы вооружения и военной техники на уровне ведущих стран мира», — сказал он.

Также КБ «Луч» опубликовало видео с испытаний ракетного комплекса «Ольха».