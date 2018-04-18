Минобороны РФ прокомментировало заявления СБУ, которая утверждает, что Россия перебрасывала в Сирию на крейсере "Варяг" из Владивостока представителей частной военной компании "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами.
"Малограмотному руководству украинских спецслужб, прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" никогда не заходил в сирийский Тартус", — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Он пояснил, что для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения в пункте материально-технического обеспечения Тартус попросту нет соответствующих причалов.
"Что касается якобы перевозки тяжелой военной техники, то у "Варяга" конструктивно отсутствуют соответствующие грузовые трюмы. По своему предназначению корабль класса "крейсер" не предназначен и не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов военного назначения", — добавил Конашенков.