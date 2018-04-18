Минобороны РФ прокомментировало заявления СБУ о допросе россиянина

"Малограмотному руководству украинских спецслужб, прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" никогда не заходил в сирийский Тартус", — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он пояснил, что для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения в пункте материально-технического обеспечения Тартус попросту нет соответствующих причалов.