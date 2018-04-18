Ещё
В Оренбурге прошли учения спасателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге прошли учения спасателей 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
18 апреля оренбургские спасатели в рамках комнадно-штабного учения тренировались ликвидировать последствия весеннего паводка.
Учения проводились органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация (РСЧС).
Заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Оренбургской области Алексей Ефигин:
«Сегодня в рамках всероссийских учений среди подразделения РСЧС поступила вводная о ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводковыми явлениями. К сегодняшней тренировке привлечены силы и средства оренбургской подсистемы РСЧС, скорая медицинская помощь, служба спасения. Отработаны приемы и навыки спасения людей с воды, в том числе эвакуация транспортного средства со дна реки. Личный состав с поставленной задачей справился. Оценка удовлетворительно».
О том, как прошли учения, рассказал водолаз Сергей:
«Я работаю водолазом в аварийно-спасательной службе. Сегодня в рамках командно-штабных учений мы проводили подъём машины со дна реки и спасение пострадавшего со льда. Проведение спасательных работ под водой затрудняли отрицательная видимость, холодная вода и посторонние предметы, на которые можно наткнуться под водой. Крюк к автомобилю пришлось крепить на ощупь. Задача была выполнена».
19 апреля спасатели будут отрабатывать ликвидацию ЧС при природном пожаре.
АиФ-Оренбург: последние новости
РСХБ организовал выпуск биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-06R МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса Оренбуржцы поддержали акцию памяти погибшего в Сирии Романа Филипова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением118
Решена судьба российских банков в SWIFT188
Найдена «подлодка Гитлера»2
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США310
Сирийская армия показала российский «Стрелец»11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение