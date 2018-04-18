В Оренбурге прошли учения спасателей

18 апреля оренбургские спасатели в рамках комнадно-штабного учения тренировались ликвидировать последствия весеннего паводка.

Учения проводились органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация (РСЧС).

Заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Оренбургской области Алексей Ефигин:

«Сегодня в рамках всероссийских учений среди подразделения РСЧС поступила вводная о ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводковыми явлениями. К сегодняшней тренировке привлечены силы и средства оренбургской подсистемы РСЧС, скорая медицинская помощь, служба спасения. Отработаны приемы и навыки спасения людей с воды, в том числе эвакуация транспортного средства со дна реки. Личный состав с поставленной задачей справился. Оценка удовлетворительно».

О том, как прошли учения, рассказал водолаз Сергей:

«Я работаю водолазом в аварийно-спасательной службе. Сегодня в рамках командно-штабных учений мы проводили подъём машины со дна реки и спасение пострадавшего со льда. Проведение спасательных работ под водой затрудняли отрицательная видимость, холодная вода и посторонние предметы, на которые можно наткнуться под водой. Крюк к автомобилю пришлось крепить на ощупь. Задача была выполнена».

19 апреля спасатели будут отрабатывать ликвидацию ЧС при природном пожаре.