9 мая по Красной площади впервые «промаршируют» роботы

Сергей Шойгу рассказал о военных новинках парада в честь Дня Победы

Парад в честь Дня Победы в этом году будет необычным. В нем впервые примут участие боевые роботы и беспилотники, боевые машины поддержки танков «Терминатор» и самолеты пятого поколения Су-57. О подготовке к параду рассказал на Едином дне приемки военной продукции министр обороны Сергей Шойгу.

Открывая заседание, глава военного ведомства отметил, что новейшие образцы техники, которая начинает поступать в войска, впервые покажут всем в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По брусчатке проедут новейшие боевые роботы семейства «Уран» и грозные «Терминаторы», показавшие свою эффективность в Сирии . Над Красной площадью впервые пролетят новейшие истребители Су-57 и беспилотные летательные аппараты «Корсар».

«Механизированная колонна будет насчитывать более ста девяноста перспективных единиц техники, определяющей современный облик армии России », — подчеркнул Шойгу.

Подводя итоги первого квартала 2018 года, министр рассказал, что за это время в войска поступила бронетанковая, инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы. В частности, предприятия ОПК передали армии 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения «Эльбрус», два аварийно-спасательных катера, десять самолётов и семь вертолётов. Досрочно поставлены восемь бомбаридировщиков Су-34 и 25 вертолётов.

Говоря о строительстве военной инфраструктуры, министр отметил, что в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию более 3,5 тысяч зданий и сооружений. На эти цели выделено 113,9 млрд рублей. Основной упор сделан на возведение объектов спецназначения, а также создание инфраструктуры для поступающих в войска вооружений и военной техники. Приоритетными остаются объекты стратегических ядерных сил сдерживания. «Так, в интересах Космических войск, РВСН и 12-го Главного управления, (отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность ядерных объектов. — КВ) планируется ввести в строй более 770 зданий и сооружений», — рассказал Шойгу. На военных аэродромах построят 217 объектов.

Детали выполнения гособоронзаказа в первом квартале раскрыл замминистра обороны Юрий Борисов , отвечающий за вопросы поставки вооружений военной техники. Так, ВМФ получил около 50 крылатых ракет «Калибр». Эти ракеты показали себя грозным оружием в ходе операции в Сирии. Они успешно поражали блиндажи и опорные пункты боевиков, уничтожали узлы связи и крупные склады вооружений. «Калибры» могут устанавливаться как на корабли, так и на подводные лодки. Кроме того, в ВМФ поступил ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» проекта «Дельфин». С 2014 года он проходил модернизацию в Северодвинске . «Тула» оснащена баллистическими ракетами «Синева» и способна развивать скорость до 24 узлов (примерно 50 км/ч). Подлодка уже прибыла в основной пункт базирования в Гаджиево под Мурманском . Также в этом году флот получил 3 корабля и два вертолета.

В интересах Воздушно-космических сил в феврале 2018 года были досрочно поставлены два многофункциональных самолета Су-34, еще 2 изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска. Кроме того, в скором времени в ВКС поступят 4 многофункциональных истребителя Су-30СМ. Еще по 10 самолетов Су-34 и Су-30СМ будут приняты на вооружение до конца года.

Активным внедрением роботехники Минобороны занимается несколько лет. Цели — переложить на плечи роботов как можно больше боевых задач, чтобы максимально снизить на поле боя риски для бойцов и командиров. В планах Минобороны, создание роботизированных частей и бригад. И это будущее, похоже, не за горами.

Первыми из роботов по брусчатке Красной площади пройдут, вернее, проедут роботы «Уран-6» и «Уран-9». Некоторые роботы не только прошли испытания, но и поработали в горячих точках, в том числе в Сирии.

Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9» — первый боевой робот, принятый на вооружение. Внешне он очень похож на небольшой танк, но только экипажа в нем нет. Личный состав управляет машиной дистанционно с помощью радиосигналов. Предназначен робот для разведки, огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений. Такой робот позволит повысить эффективность выполнения боевых задач и снизит потери среди личного состава.

Робот вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным 7,62-мм пулеметом. Несмотря на то, что «Уран-9» меньше стандартного танка, но конкуренцию он ему вполне может составить. Боевая машина оснащена противотанковыми управляемыми ракетами «Атака».

Еще по Красной площади проедут уже зарекомендовавшие в боевой обстановке роботы-саперы «Уран-6». Сам робот больше похож на бульдозер, к которому, помимо привычного ковша, навешивают тралы. Это приспособления, которые проделывают проход в минных полях. На «Уран-6» в зависимости от задачи, можно закрепить до пяти различных тралов. Такому роботу под силу уничтожить любые взрывные устройства, мощностью до 60 кг в тротиловом эквиваленте. При этом оператор находится на безопасном расстоянии: радиус действия радиосигнала 1000 метров. Четыре камеры обеспечивают оператору круговой обзор. На поле робот может разминировать местность со скоростью 3 кмч. А вот каменистая почва для него более сложная задача — тут скорость снизится до 0,5 кмч.

Воздушных роботов на Красной площади представит новый военный беспилотник «Корсар». Он предназначен для патрулирования местности, аэрофотосъемки и разведки. Аппарат получился довольно внушительным: размах крыльев у него 6,5 метров, а длина больше четырех. Взлетает такой аппарат только со специально подготовленной полосы. Радиус действия у него 120 километров. Аппарат способен развить скорость в 150 кмч.