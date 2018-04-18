Изменивший ход войны: легендарный истребитель Ла-5 за 60 секунд

В апреле 1942 года началось серийное производство истребителей Ла-5. Сайт телеканала «Звезда» рассказывает об истребителе, изменившем ход Второй мировой войны.

Ла-5 — модификация истребителя ЛаГГ-3 с двигателем М-82. Двигатель обладал более высокой мощностью и воздушным охлаждением, что позволило в том числе повысить живучесть машины.

Ла-5 мог на равных вести бой с истребителями противника, и появление этих самолетов сильно изменили положение в войсках.

Модификация Ла-5ФН с двигателем АШ-82ФН мог развивать мощность 1850 л. с. и поддерживать форсированный режим в течение 10 минут. По скорости на малых и средних высотах — основных высотах воздушной войны на Восточном фронте, имел подавляющее преимущество с Bf.109G-2.

Максимальная скорость у земли — 593 км/ч. На высоте — 648 км/ч. Практическая дальность, — 1000 км. Вооружение — две пушки ШВАК с боезапасом по 200 снарядов для каждой.

Первые Ла-5 стали поступать в строевые авиачасти во второй половине 1942 года. Летчики быстро оценили новый самолет как очень хороший, а техники были довольны отсутствием системы водяного охлаждения, которая причиняла много неудобств в полевых условиях.

Козельск. Боевое крещение Ла-5 получил 14 августа 1942 года в составе 49-го иап 234-й иад 1-й воздушной армии в районе Ульяново — Сухиничи

В 27 воздушных боях лётчики полка сбили 16 самолётов противника. В полку за это время было сбито 5 ЛаГ-5, 2 не вернулись с боевого задания, 4 потерпели аварию, будучи подбиты в воздушных боях, 1 потерпел аварию из-за дефекта мотора и 1 из летчиков погиб.

Позже на базе Ла-5 был создан истребитель Ла-7. Кропотливая отработка аэродинамического качества самолета, внимание к мелким деталям позволило увеличить скорость на 200 км/ч.

Этот истребитель появился в войсках в 1944 году и признан одним из лучших серийных фронтовых истребителей конца Второй мировой войны.