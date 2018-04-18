Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А завершил наземные испытания

Об этом в среду сообщили в пресс-службе АО «Авиастар-СП» , где и строят самолет.

Наземные частотные испытания — необходимое требование, которое предъявляют ко всем новым модификациям самолетов. Их проводили специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского . Испытания прошли успешно и в полном объеме.

Теперь топливозаправщик ждут летные испытания. Воздушное судно уже находится на летно-испытательной станции.