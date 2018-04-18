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Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А завершил наземные испытания
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Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А завершил наземные испытания 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Об этом в среду сообщили в пресс-службе АО «Авиастар-СП», где и строят самолет.
Как заявил первый заместитель генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Павел Черенков, этот конвертируемый самолет будет крайне востребован как в России, так и за рубежом. «Его возможности позволяют производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации», — добавил заместитель гендиректора.
Наземные частотные испытания — необходимое требование, которое предъявляют ко всем новым модификациям самолетов. Их проводили специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского. Испытания прошли успешно и в полном объеме.
Теперь топливозаправщик ждут летные испытания. Воздушное судно уже находится на летно-испытательной станции.
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