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Танкисты соединения ЮВО под Волгоградом провели ночные стрельбы с применением приборов ночного видения
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Танкисты соединения ЮВО под Волгоградом провели ночные стрельбы с применением приборов ночного видения 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи Т-90А на ходу вели огонь из 125-мм пушек по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до 2 тыс. метров, а также из крупнокалиберных пулеметов «Корд» по воздушным целям.
Танкисты соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, на полигоне Прудбой выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с применением приборов ночного видения.
Экипажи Т-90А на ходу вели огонь из 125-мм пушек по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до 2 тыс. метров, а также из крупнокалиберных пулеметов «Корд» по воздушным целям. Кроме того, военнослужащие отработали ведение фланговой стрельбы в движении.
Танкисты выполнили тактико-огневые упражнения стрельб, которые характеризуются сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.
При этом для экипажей были созданы более сложные условия для стрельбы — сокращено время показа мишеней и изменено их привычное положение.
В свою очередь механики-водители выполнили контрольные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности в ночное время.
На занятие по огневой подготовке привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц боевой техники.
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