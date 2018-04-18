Танкисты соединения ЮВО под Волгоградом провели ночные стрельбы с применением приборов ночного видения

Экипажи Т-90А на ходу вели огонь из 125-мм пушек по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до 2 тыс. метров, а также из крупнокалиберных пулеметов «Корд» по воздушным целям.

Танкисты соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области , на полигоне Прудбой выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с применением приборов ночного видения.

Экипажи Т-90А на ходу вели огонь из 125-мм пушек по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до 2 тыс. метров, а также из крупнокалиберных пулеметов «Корд» по воздушным целям. Кроме того, военнослужащие отработали ведение фланговой стрельбы в движении.

Танкисты выполнили тактико-огневые упражнения стрельб, которые характеризуются сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.

При этом для экипажей были созданы более сложные условия для стрельбы — сокращено время показа мишеней и изменено их привычное положение.

В свою очередь механики-водители выполнили контрольные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности в ночное время.

На занятие по огневой подготовке привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц боевой техники.