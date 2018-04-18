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Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведут для школьников региона Уроки мужества
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Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье проведут для школьников региона Уроки мужества 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо этого, пригласив местную молодежь на стрельбище, они продемонстрируют юношам профессиональные навыки при выполнении нормативов по огневой, тактической, инженерной подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведут показные занятия по предметам боевой подготовки для местной молодежи.
Все они пройдут на базе ОГРВ ПРРМ в рамках военно-патриотического воспитания молодого поколения региона.
На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ российские военнослужащие продемонстрируют юношам профессиональные навыки при выполнении нормативов по огневой, тактической, инженерной подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.
Помимо этого, российские военнослужащие регулярно проводят Уроки мужества, экскурсии в музей Боевой славы соединения, выставки военной техники и другие мероприятия.
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