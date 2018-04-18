В ЮВО начались отправки первых команд новобранцев к местам прохождения военной службы по призыву

Сегодня в Южном военном округе (ЮВО) со сборных пунктов военных комиссариатов субъектов Российской Федерации начинаются отправки первых команд новобранцев к местам прохождения военной службы по призыву.

В первый день более 360 граждан отправят из 10 военкоматов, расположенных в Крыму, Севастополе, Астраханской, Ставропольской, Ростовской областях, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии и Адыгеи.

Первые новобранцы будут направлены в Южный и Западный военные округа, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические силы и войска Росгвардии.

Молодые люди будут доставляться к местам службы в составе призывных команд автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Для доставки в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока спланированы авиарейсы военно-транспортной авиации ВКС и гражданской авиации. На всем протяжении пути команды новобранцев будут сопровождать представители воинских частей.

Всего в ходе весеннего призыва военными комиссариатами регионов, расположенных на территории ЮВО, будет призвано более 22 тыс. человек. Соединения и воинские части округа пополнятся около 10 тыс. новобранцами, из них более 1,3 тыс. военную службу будут проходить на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а около 1,7 тыс. — в авиационных частях ЮВО.

Массовые отправки команд новобранцев запланированы на конец мая — начало июня.