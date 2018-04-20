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В войска ЮВО отправились первые команды новобранцев из Волгоградской области
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В войска ЮВО отправились первые команды новобранцев из Волгоградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в ходе весеннего призыва областными военкоматами будет направлено в войска около 3 тыс. человек. Большая часть из них будет проходить военную службу в соединениях и воинских частях ЮВО.
Торжественная отправка первых команд новобранцев из Волгоградской области к местам прохождения военной службы в Вооруженных Силах состоялась в музее «Сталинградская битва» в Волгограде.
Всего в ходе весеннего призыва военными комиссариатами Волгоградской области будет направлено в войска около 3 тыс. человек. Большая часть из них будет проходить военную службу в соединениях и воинских частях ЮВО.
Массовые отправки команд призывников спланированы на конец мая — начало июня.
Команды молодого пополнения доставят к местам службы автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Для прибытия в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока спланированы авиарейсы военно-транспортной и гражданской авиации.
Всех новобранцев на период перевозки обеспечат сухими пайками, а на железнодорожном транспорте — горячим питанием. В пути их будут сопровождать представители воинских частей и медицинские работники.
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