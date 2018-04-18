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Разведчики ЮВО в ходе проверочных занятий отработают тактические задачи в горах Кавказа
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Разведчики ЮВО в ходе проверочных занятий отработают тактические задачи в горах Кавказа 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие преодолеют скалистые участки местности различной крутизны и сложности с применением альпинистских систем и инструментов, преодолеют водную и воздушной переправы в одиночном порядке и в составе подразделений.
Разведчики воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступили к восхождениям на вершину горы Арау хох на полигоне Дарьял в Северной Осетии.
В течение недели поэтапно разведывательные группы совершат марш в район сосредоточения на вершине горы, высота которой достигает 2680 метров над уровнем моря, где оборудуют временный лагерь и отработают все элементы сторожевого охранения.
Военнослужащие преодолеют скалистые участки местности различной крутизны и сложности с использованием альпинистских систем и инструментов, преодолеют водную и воздушной переправы в одиночном порядке и в составе подразделений в дневное и ночное время при любых климатических условиях. Все препятствия будут преодолеваться в полной экипировке, вес которой составляет около 30 кг.
На втором этапе в ходе проведения разведывательно-поисковых действий по неполным исходным данным разведчики отработают действия в засаде с применением имитационных средств ведения огня, приемы и способы отхода с использованием рельефа местности, передачу точных координат артиллерийским подразделениям для прикрытия и уничтожения условного противника.
На завершающей стадии группам предстоит совершить выход в район сбора с преодолением водной преграды, бесшумным уничтожением условного противника и захватом «языка».
К занятиям привлечены более 200 разведчиков ЮВО.
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