Лучших разведчиков ЮВО подготовят ко всеармейскому конкурсу «Отличники войсковой разведки» в горах Чечни 

Военнослужащим предстоит закрепить навыки стрельбы из всех видов штатного оружия, вождения боевой техники по пересеченной местности, десантирования, тактической маскировки и выполнения специальных задач.
Победители окружного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» — военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской Республике, — в горах Северного Кавказа пройдут интенсивный курс подготовки ко всеармейскому этапу соревнований.
В течение месяца разведчикам предстоит закрепить навыки стрельбы из всех видов штатного оружия, вождения боевой техники по пересеченной местности, десантирования, тактической маскировки и выполнения специальных задач.
Наиболее сложными этапами всеармейского конкурса станут прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение 5-километрового марш-броска по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.
Помимо этого, участникам конкурса предстоит состязаться в метании ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты на точность, преодолевать водные преграды и устраивать засады.
Сложные условия горных полигонов позволят организовать подготовку разведчиков с наибольшей эффективностью.
Всеармейский этап соревнований по профессиональному мастерству войсковых разведчиков пройдет июне.
Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» будет проведен в августе в Новосибирске. Ожидается, что в финале примут участие подразделения войсковой разведки иностранных государств.