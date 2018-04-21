На Северном флоте начался завершающий этап конкурса профессионального мастерства специалистов РХБЗ «Безопасная среда»

Химики преодолеют огненно-штурмовую полосу препятствий в средствах индивидуальной защиты и отработают нормативы радиационной и химической разведки. На полигоне военнослужащие будут состязаться в вождении спецмашин по пересеченной местности, а также ведению РХБ разведки.

На Северном флоте начался завершающий этап конкурса профессионального мастерства специалистов подразделений радиационной, химической и биологической защиты «Безопаснсая среда» Армейских международных игр. На данном этапе участвуют шесть расчётов от отдельной роты РХБЗ, 45-й армии ВВС и ПВО, а также соединений сухопутных и береговых войск Северного флота, отобранные по результатом предыдущих туров.

Соревнования разделены на два эпизода. Первый проходит на базе отдельной роты РХБЗ Северного флота под Северомроском, а второй состоится на полигоне отдельной мотострелковой бригады в Печенгском районе Мурманской области

Сначала военные химики проходят испытания на быстроту и ловкость, а также специальную подготовленность. Они преодолевают огненно-штурмовую полосу препятствий в средствах индивидуальной защиты и отрабатывают нормативы радиационной и химической разведки. На полигоне военнослужащие будут состязаться в вождении спецмашин по пересеченной местности, а также ведение РХБ разведки и специальной обработки в полевых условиях.