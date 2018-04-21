Ещё
На Северном флоте начался завершающий этап конкурса профессионального мастерства специалистов РХБЗ «Безопасная среда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Северном флоте начался завершающий этап конкурса профессионального мастерства специалистов РХБЗ «Безопасная среда» 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Химики преодолеют огненно-штурмовую полосу препятствий в средствах индивидуальной защиты и отработают нормативы радиационной и химической разведки. На полигоне военнослужащие будут состязаться в вождении спецмашин по пересеченной местности, а также ведению РХБ разведки.
На Северном флоте начался завершающий этап конкурса профессионального мастерства специалистов подразделений радиационной, химической и биологической защиты «Безопаснсая среда» Армейских международных игр. На данном этапе участвуют шесть расчётов от отдельной роты РХБЗ, 45-й армии ВВС и ПВО, а также соединений сухопутных и береговых войск Северного флота, отобранные по результатом предыдущих туров.
Соревнования разделены на два эпизода. Первый проходит на базе отдельной роты РХБЗ Северного флота под Северомроском, а второй состоится на полигоне отдельной мотострелковой бригады в Печенгском районе Мурманской области.
Сначала военные химики проходят испытания на быстроту и ловкость, а также специальную подготовленность. Они преодолевают огненно-штурмовую полосу препятствий в средствах индивидуальной защиты и отрабатывают нормативы радиационной и химической разведки. На полигоне военнослужащие будут состязаться в вождении спецмашин по пересеченной местности, а также ведение РХБ разведки и специальной обработки в полевых условиях.
Отобранные по результатам нынешнего этапа три лучших расчёта отправятся защищать честь Северного флота на всеармейских соревнованиях конкурса «Безопасная среда», которые пройдут в начале лета на базе академии РХБЗ в Костроме.
ТК «Звезда»: последние новости
Курсанты Военной академии МТО им. генерала армии Хрулева стали победителями Кубка Министра обороны РФ в Международной олимпиаде курсантов по информатике Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил подготовку к военному параду на Красной площади Экзамен для водителей ПГРК «Ярс»: кадры из школы техников РВСН
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия нашла главных подозреваемых в деле Скрипалей42
Трамп рассердился из-за звонка Путина223
Монголия обратилась к России за помощью54
США уничтожили суперброневики наемников из РФ299
США предложили лишить российского золота569
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение