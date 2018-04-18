Беспилотник «Форпост» заступил на дежурство в небе над Калининградом

Он способен распознать лицо человека с высоты в несколько километров. Его боевой радиус действия — 250 км. Максимальная высота полёта — 7 тыс. м. Управление может быть ручным и полуавтоматическим.

В настоящее время аппарат выполняет режим облёта.