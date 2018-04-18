СМИ узнали подробности ЧП со взрывом двигателя самолёта в США

Как сообщает телеканал NBC, левый двигатель взорвался через 20 минут после взлёта. Осколками был пробит фюзеляж, произошла разгерметизация. Одну из пассажирок затянуло в иллюминатор, её смогли затащить в салон через несколько минут. Когда самолёт приземлился, её экстренно госпитализировали, позже женщина скончалась. Ранения получили 7 человек, у одного из них случился сердечный приступ.