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СМИ узнали подробности ЧП со взрывом двигателя самолёта в США
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СМИ узнали подробности ЧП со взрывом двигателя самолёта в США 

Говорит Москва 2 часа назад
Как сообщает телеканал NBC, левый двигатель взорвался через 20 минут после взлёта. Осколками был пробит фюзеляж, произошла разгерметизация. Одну из пассажирок затянуло в иллюминатор, её смогли затащить в салон через несколько минут. Когда самолёт приземлился, её экстренно госпитализировали, позже женщина скончалась. Ранения получили 7 человек, у одного из них случился сердечный приступ.
Накануне сообщалось, что самолёт экстренно приземлился в Филадельфии. Национальное управление США по безопасности транспорта проводит расследование.
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