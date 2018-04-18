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Российские военные получат более шести тысяч квартир
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Российские военные получат более шести тысяч квартир 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В текущем году по всей территории страны предусмотрено введение в эксплуатацию 76 объектов жилищной инфраструктуры в интересах ВС РФ.
Минобороны РФ в 2018 году введет в эксплуатацию более шести тысяч квартир, сообщил замглавы военного ведомства Тимур Иванов на едином дне военной приемки.
«В текущем году по всей территории страны предусмотрено введение в эксплуатацию 76 объектов жилищной инфраструктуры, что позволит передать под заселение более шести тысяч квартир и более 1100 мест в общежитиях», — сказал он.
Напомним, накануне в Москве завершилось строительство более тысячи квартир в крупнейшем микрорайоне для военнослужащих.
По словам Иванова, продолжается наращивание темпов возведения объектов Каспийской флотилии, до конца года будет реконструирован крымский аэродром Бельбек.
«К 1 сентября будет завершено строительство объектов Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища, 104 зданий и сооружений семи высших военных учебных заведений и девяти учебных заведений довузовского образования», — добавил Иванов.
Ранее на едином дне военной приемки Сергей Шойгу рассказал, на чем будет сделан основной упор при создании армейской инфраструктуры.
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