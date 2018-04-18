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В Братееве пройдут командно-штабные учения МЧС
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В Братееве пройдут командно-штабные учения МЧС 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Третий этап командно-штабных учений МЧС состоится на территории Братеевской поймы в четверг, 19 апреля.
В период с 17 по 19 апреля в Москве проводятся командные учения сотрудников МЧС России, посвященные ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.
Как сообщается на странице в социальной сети МЧС в России, в первый день участники учений отрабатывали порядок приведения в различные степени готовности, сбора личного состава и проверки состояния техники.
«Особенностью второго этапа учений является проведение совместных мероприятий федеральными органами исполнительной власти, исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления», — отмечается на сайте.
А третий этап учений, который пройдет на территории Братеевской поймы, посвятят проверке готовности навыков, сил и средств МГСЧС в выполнении мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По словам представителя пресс-службы Елены Шишкиной, в учениях третьего этапа в четверг примут участие сотрудники УВД по ЮАО, «Мосводоканала», «Автомобильных дорог ЮАО» (Сводный отряд по тушению природных пожаров), а также оперативной группы МЧС России по Москве. На мероприятии задействуют поливомоечные машины и экскаватор.
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