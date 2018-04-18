В Братееве пройдут командно-штабные учения МЧС

Третий этап командно-штабных учений МЧС состоится на территории Братеевской поймы в четверг, 19 апреля.

В период с 17 по 19 апреля в Москве проводятся командные учения сотрудников МЧС России, посвященные ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.

Как сообщается на странице в социальной сети МЧС в России, в первый день участники учений отрабатывали порядок приведения в различные степени готовности, сбора личного состава и проверки состояния техники.

«Особенностью второго этапа учений является проведение совместных мероприятий федеральными органами исполнительной власти, исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления», — отмечается на сайте.

А третий этап учений, который пройдет на территории Братеевской поймы, посвятят проверке готовности навыков, сил и средств МГСЧС в выполнении мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.