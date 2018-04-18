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«Вертолеты России» провели презентацию Ка-226Т для индийской делегации
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«Вертолеты России» провели презентацию Ка-226Т для индийской делегации 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Представители Минобороны Индии посетили предприятие «Камов» холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в рамках сотрудничества по проекту поставки 200 вертолетов Ка-226Т и организации их серийного производства в этой стране. Индийские военные приняли участие в демонстрационном полете вертолета Ка-226Т, который планируется производить на совместном предприятии в Тумкуре.
Делегация Минобороны Индии посетила опытное производство «Камова», а также конструкторское бюро. Гостям продемонстрировали цифровые модели вертолета Ка-226Т, который является первым российским вертолетом, полностью спроектированным с помощью программного обеспечения.
Специально для индийского госзаказчика была разработана версия вертолета Ка-226Т в другом техническом облике. Производство вертолета на первом этапе будет организовано на Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России», а затем поэтапно перенесено на площадку совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Helicopters Limited в Индии. Всего индийским военным планируется поставить 200 вертолетов Ка-226Т.
«Индийские партнеры наглядно изучили возможности вертолета Ка-226Т, а также ознакомились с наработками холдинга по данному проекту. Этот визит позволил коллегам не только убедиться в высоких характеристиках машины, но и оценить научный и технический потенциал наших конструкторских бюро», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 т, способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.
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