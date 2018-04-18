Global Firepower: 10 сильнейших армий мира в 2018 г. 

Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Аналитическая компания Global Firepower составила рейтинг самых сильных армий в 2018 году. Оценка военного потенциала 136 стран производилась на основе 55 параметров, касающихся развития промышленности и науки, запасов вооружения и техники, мобилизационного резерва, географического положения и т.д. Ниже мы расскажем о 10 сильнейших армиях в мире. 1. США
Численность населения: 326 625 791Общая численность военнослужащих: 2 083 100Число годных для военной службы: 120 025 000Действующий военный персонал: 1 281 900В резерве: 801 200Общее число ВС: 13 362Истребители: 1 962Бомбардировщики: 2 830Транспортные ВС: 5 248Общее число вертолетов: 5 758Штурмовые вертолеты: 973Боевые танки: 5 884Бронетранспортеры: 38 822Ракетные пусковые установки: 1 197Общее число сил ВМФ: 415Оборонный бюджет: $647 000 000 000 2. Россия
Численность населения: 142 257 519 (не включает население Крыма) Общая численность военнослужащих: 3 586 128Число годных для военной службы: 47 000 000Действующий военный персонал: 1 013 628В резерве: 2 572 500Общее число ВС: 3 914Истребители: 818Бомбардировщики: 1 416Транспортные ВС: 1 524Общее число вертолетов: 1 541Штурмовые вертолеты: 511Боевые танки: 20 300Бронетранспортеры: 27 400Ракетные пусковые установки: 3 816Общее число сил ВМФ: 352Оборонный бюджет: $47 000 000 000 3. Китай
Численность населения: 1 379 302 771Общая численность военнослужащих: 2 693 000Число годных для военной службы: 619 000 000Действующий военный персонал: 2 183 000В резерве: 510 000Общее число ВС: 3 035Истребители: 1 125Бомбардировщики: 1 527Транспортные ВС: 722Общее число вертолетов: 985Штурмовые вертолеты: 281Боевые танки: 7 716Бронетранспортеры: 9 000 Ракетные пусковые установки: 2 050Общее число сил ВМФ: 714Оборонный бюджет: $151 000 000 000 4. Индия
Численность населения: 1 281 935 911Общая численность военнослужащих: 4 207 250Число годных для военной службы: 489 600 000Действующий военный персонал: 1 362 500В резерве: 2 844 750Общее число ВС: 2 185Истребители: 590Бомбардировщики: 804Транспортные ВС: 708Общее число вертолетов: 720Штурмовые вертолеты: 15Боевые танки: 4 426Бронетранспортеры: 3 147Ракетные пусковые установки: 266Общее число сил ВМФ: 295Оборонный бюджет: $47 000 000 000 5. Франция
Численность населения: 67 106 161Общая численность военнослужащих: 388 635Число годных для военной службы: 23 750 000Действующий военный персонал: 205 000В резерве: 183 635Общее число ВС: 1 262Истребители: 299Бомбардировщики: 299Транспортные ВС: 433Общее число вертолетов: 570Штурмовые вертолеты: 54Боевые танки: 406Бронетранспортеры: 6 330Ракетные пусковые установки: 13Общее число сил ВМФ: 118Оборонный бюджет: $40 000 000 000 6. Великобритания
Численность населения: 64 769 452Общая численность военнослужащих: 279 230Число годных для военной службы: 24 040 000Действующий военный персонал: 197 730В резерве: 81 500Общее число ВС: 832Истребители: 103Бомбардировщики: 143Транспортные ВС: 297Общее число вертолетов: 333Штурмовые вертолеты: 49Боевые танки: 227Бронетранспортеры: 5 371Ракетные пусковые установки: 35Общее число сил ВМФ: 76Оборонный бюджет: $50 000 000 000 7. Южная Корея
Численность населения: 51 181 299Общая численность военнослужащих: 5 827 250Число годных для военной службы: 21 035 000Действующий военный персонал: 625 000В резерве: 5 202 250Общее число ВС: 1 560Истребители: 406Бомбардировщики: 466Транспортные ВС: 382Общее число вертолетов: 748Штурмовые вертолеты: 112Боевые танки: 2 654Бронетранспортеры: 3 480Ракетные пусковые установки: 214Общее число сил ВМФ: 166Оборонный бюджет: $40 000 000 000 8. Япония
Численность населения: 126 541 398Общая численность военнослужащих: 310 457Число годных для военной службы: 44 000 000 Действующий военный персонал: 247 157В резерве: 63 300Общее число ВС: 1 508Истребители: 290Бомбардировщики: 290Транспортные ВС: 486Общее число вертолетов: 622Штурмовые вертолеты: 84Боевые танки: 679Бронетранспортеры: 3 178Ракетные пусковые установки: 99Общее число сил ВМФ: 131Оборонный бюджет: $44 000 000 000 9. Турция
Численность населения: 80 845 215Общая численность военнослужащих: 710 565Число годных для военной службы: 35 010 000Действующий военный персонал: 350 000В резерве: 360 565Общее число ВС: 1 056Истребители: 207Бомбардировщики: 207Транспортные ВС: 445Общее число вертолетов: 475Штурмовые вертолеты: 54Боевые танки: 2 446Бронетранспортеры: 9 031Ракетные пусковые установки: 418Общее число сил ВМФ: 194Оборонный бюджет: $10 200 000 000 10. Германия
Численность населения: 80 594 017Общая численность военнослужащих: 208 641Число годных для военной службы: 29 540 000Действующий военный персонал: 178 641В резерве: 30 000Общее число ВС: 714Истребители: 94Бомбардировщики: 181Транспортные ВС: 381Общее число вертолетов: 384Штурмовые вертолеты: 58Боевые танки: 432Бронетранспортеры: 4 620Ракетные пусковые установки: 38Общее число сил ВМФ: 81Оборонный бюджет: $45 200 000 000