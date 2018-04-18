Ил-78М-90А успешно прошел испытания

Топливозаправщик Ил-78М-90А успешно прошел наземные частотные испытания в Ульяновске

"Успешное завершение очередного этапа испытаний Ил-78М-90А для нас является показателем того, что мы идем в правильном направлении В настоящее время воздушное судно находится на летно-испытательной станции для проведения доработок и последующих этапов летных испытаний", — привели в пресс-службе слова первого заместителя гендиректора ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" Павла Черенкова.

Самолет проверяли вибрацией. Для этого на Ил-78М-90А установили 260 датчиков, а колебания вызывались из 50 точек планера. На предприятии уточнили, что результаты испытаний станут базой для анализа возможных отклонений от норм эксплуатации в течение всего срока службы самолета. Они также позволят максимально улучшить аэродинамические характеристики новой машины и повысить безопасность полета.

Ил-78М-90А станет первым самолетом-заправщиком, производимым в России , до этого все Ил-78 собирались в Узбекистане . Машина позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.