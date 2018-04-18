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В Британии заявили о дефиците военных
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В Британии заявили о дефиците военных 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вооруженные силы Британии испытывают нехватку более чем 8 тыс. военнослужащих, из которых 800 — летчики.
«По состоянию на январь 2018 года в британских ВС насчитывается 137 тыс. военнослужащих. Это на 8,2 тыс. (5,7%) меньше установленной цели», — цитирует ТАСС доклад национального финансово-ревизионного управления (NAO).
Согласно документу, войска испытывают дефицит в 2,4 тыс. инженерах и 800 пилотах авиации. В Королевской армии также существует нехватка специалистов в области цифровых технологий. Ситуация усугубляется и тем, что потребность в таких кадрах возрастает из-за угрозы кибератак.
Специалисты NAO обнаружили тенденцию в британских ВС, согласно которой количество профессиональных военных, покинувших службу, за год увеличилось с 3,8% до 5,6%. Возможно, это связано с тем, что количество военнослужащих, довольных своей службой, упало с 60% в 2010 году до 42% в 2017 году.
Кроме того, проблемы существуют и в части финансирования. NAO в феврале сообщал, что на запланированное в 2017-2027 годах приобретение вооруженными силами Великобритании военных кораблей, реактивных самолетов и подлодок не хватит 21 млрд фунтов стерлингов.
Ранее в апреле стало известно, что нехватка пилотов и в ВС США достигла «тревожных масштабов».
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