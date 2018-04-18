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На ТОФ и Северном флоте построены 16 хранилищ
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На Тихоокеанском и Северном флотах построены 16 хранилищ для содержания вооружений 

ТАСС 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Больше 15 хранилищ для содержания вооружений построены в Вилючинске и Североморске для Тихоокеанского и Северного флотов. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения первого этапа строительства арсенала комплексного хранения вооружений в эксплуатацию введено пять хранилищ, инженерные сети и технические сооружения, автомобильные проезды, производится благоустройство территории. Продолжаются работы по строительству второго этапа, работы ведутся в соответствии с графиком", — сказал на едином дне приемки военной продукции начальник арсенала в Вилючинске капитан 1-го ранга Андрей Воробьев.
Временно исполняющий обязанности начальника арсенала Северного флота капитан 2-го ранга Алексей Сорогин в свою очередь доложил, что "в рамках обустройства арсенала комплексного хранения в городе Североморск Мурманской области завершено строительство 11 хранилищ общей площадью 12 тыс. кв. метров".
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