На ТОФ и Северном флоте построены 16 хранилищ

Больше 15 хранилищ для содержания вооружений построены в Вилючинске и Североморске для Тихоокеанского и Северного флотов. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения первого этапа строительства арсенала комплексного хранения вооружений в эксплуатацию введено пять хранилищ, инженерные сети и технические сооружения, автомобильные проезды, производится благоустройство территории. Продолжаются работы по строительству второго этапа, работы ведутся в соответствии с графиком", — сказал на едином дне приемки военной продукции начальник арсенала в Вилючинске капитан 1-го ранга Андрей Воробьев.
Временно исполняющий обязанности начальника арсенала Северного флота капитан 2-го ранга Алексей Сорогин в свою очередь доложил, что "в рамках обустройства арсенала комплексного хранения в городе Североморск Мурманской области завершено строительство 11 хранилищ общей площадью 12 тыс. кв. метров".