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ВМФ может получит фрегат «Адмирал Горшков» в июне
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ВМФ может получит фрегат «Адмирал Горшков» в июне 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее сообщалось, что фрегат «Адимрал Горшков» будет передан флоту в конце лета из-за продолжающихся испытаний зенитного ракетного вооружения.
Фрегат «Адмирал Горшков» может быть передан военно-морскому флоту в июне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.
«Я думаю, до конца июня. Уже теперь понятно более-менее. Надеемся», — сказал А. Рахманов.
Фрегаты проекта 22350 — многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, строящиеся для перевооружения ВМФ ВС России.
В данный момент на воду спущено два фрегата, «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Последний проходит государственные испытания. Вооружение кораблей составляют ракеты РК П-800 «Оникс» и «Калибр-НК».
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