ВМФ может получит фрегат «Адмирал Горшков» в июне

Ранее сообщалось, что фрегат «Адимрал Горшков» будет передан флоту в конце лета из-за продолжающихся испытаний зенитного ракетного вооружения.

«Я думаю, до конца июня. Уже теперь понятно более-менее. Надеемся», — сказал А. Рахманов.

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В данный момент на воду спущено два фрегата, «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Последний проходит государственные испытания. Вооружение кораблей составляют ракеты РК П-800 «Оникс» и «Калибр-НК».