Двигатель от КрАЗа и ходовую часть от БМП поставят на восстанавливаемый в Приморье американский танк «Шерман»

Работы планируют завершить к 9 Мая.

На американский танк «Шерман», который подняли с борта затонувшего в 1945 году в Баренцевом море военно-транспортного корабля «Томас Дональдсон», специалисты военной базы хранения танков в Приморском крае намерены установить двигатель от советского тяжёлого грузового автомобиля-вездехода КрАЗ и ходовую часть, предположительно, от боевой машины пехоты (БМП). Танк планируют поставить на ход к Параду Победы 9 Мая во Владивостоке . Об этом передают «Вести: Приморье».

Для справки, всего за несколько месяцев до окончания войны, в марте 1945 года, союзнический транспорт-сухогруз «Томас Дональдсон» был торпедирован немецкой подлодкой в нескольких милях от входа в Кольский залив.

Морской конвой, сопровождавший корабль, взял на борт экипаж судна, а весь груз — самолеты, паровоз, танки и прочая техника — ушли на дно вместе с сухогрузом. В СССР танки «Шерман» американцы поставляли с 1942 года. В общей сложности за годы войны было отправлено в нашу страну 4063 танка разных модификаций. Однако до военной приемки дошло 3664.