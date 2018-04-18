На Севфлоте прошли учения более тысячи мотострелков с применением танков и беспилотников

МУРМАНСК , 18 апреля. / ТАСС /. Подразделения отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели в среду в Мурманской области тактические учения с боевой стрельбой танков и артиллерии. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В учении были задействованы более 1000 военнослужащих и порядка 400 единиц вооружения, военной и специальной техники от танков Т-72Б3 ло беспилотных летательных аппаратов", — сказали на флоте.

В ходе учений были отработаны действия военнослужащих при получении внезапных вводных. Подразделения отработали подъем по тревоге, совершение марша на штатной технике в заданный район и занятие позиций для ведения обороны. Мотострелки выполнили нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи, тылового обеспечения.

На завершающей стадии учений состоялись боевые стрельбы. Два звена фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям условного противника. При поддержке авиации экипажи танков Т-72Б3, боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Мста-С», «Гвоздика» и «Акация», комплексов противотанковых управляемых ракет «Фагот» выполнили задачи по подавлению и уничтожению боевой техники и живой силы условного противника.

Прикрытие подразделений от ударов с воздуха осуществили расчеты зенитных установок «Шилка» и зенитных ракетных комплексов «Стрела», а также комплексов РЭБ. Особое внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника. По завершении учения личный состав и техника подразделений мотострелковой бригады направились в пункты постоянной дислокации.