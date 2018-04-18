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Более 6 тыс. квартир получат российские военные в 2018 году
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Более 6 тыс. квартир получат российские военные в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие российской армии в 2018 году получат свыше 6 тыс. квартир. Об этом доложил в среду министру обороны РФ Сергею Шойгу на едином дне приемки продукции замглавы военного ведомства Тимур Иванов.
"В текущем году по всей территории страны предусмотрено введение в эксплуатацию 76 объектов жилищной инфраструктуры, что позволит передать под заселение более 6 тыс. квартир и более 1,1 тыс. мест в общежитиях", — сказал Иванов.
"Мы приступили к созданию военного инновационного технополиса «Эра», первая очередь объектов будет сдана к 1 сентября 2018 года", — доложил замглавы военного ведомства.
Он также сообщил, что продолжается наращивание темпов строительства объектов Каспийской флотилии, до конца года будет завершена реконструкция аэродрома Бельбек в Крым.
Иванов напомнил, что за пять последних лет были сданы в эксплуатацию объекты пяти высших военных учебных заведений и 12 заведений довузовского образования. В частности, в сжатые сроки были построены три президентских кадетских училища, три нахимовских военно-морских училища, три школы для одаренных детей. «К 1 сентября будет завершено строительство объектов Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища, 104-х зданий и сооружений семи высших военных учебных заведений и девяти учебных заведений довузовского образования», — доложил замглавы военного ведомства.
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