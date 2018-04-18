ЦУП планово скорректировал высоту полета МКС перед посадкой и стартом кораблей «Союз»

"В 13:52 мск была выполнена плановая коррекция орбиты МКС. Маневр был осуществлен с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-08», пристыкованного к станции. Двигатели корабля проработали 126 секунд. Средняя высота орбиты полета МКС увеличилась на 450 м и составила, согласно предварительным расчетным данным, примерно 404,5 км", — сказали в Центре управления полетами.

Коррекция проводилась для формирования баллистических условий перед возвращением на Землю пилотируемого корабля «Союз МС-07» и старта «Союза МС-09» с экипажем очередной экспедиции на МКС, уточнили в ЦУП.

Планируется, что 3 июня Шкаплеров, Тингл и Канаи вернутся на Землю на корабле «Союз МС-07».