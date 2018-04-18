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ЦУП планово скорректировал высоту полета МКС перед посадкой и стартом кораблей «Союз»
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ЦУП планово скорректировал высоту полета МКС перед посадкой и стартом кораблей «Союз» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) осуществили в среду маневр по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в ЦУП.
"В 13:52 мск была выполнена плановая коррекция орбиты МКС. Маневр был осуществлен с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-08», пристыкованного к станции. Двигатели корабля проработали 126 секунд. Средняя высота орбиты полета МКС увеличилась на 450 м и составила, согласно предварительным расчетным данным, примерно 404,5 км", — сказали в Центре управления полетами.
Коррекция проводилась для формирования баллистических условий перед возвращением на Землю пилотируемого корабля «Союз МС-07» и старта «Союза МС-09» с экипажем очередной экспедиции на МКС, уточнили в ЦУП.
На орбитальной станции сейчас находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, астронавты NASA Скотт Тингл, Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел, а также представитель Японского космического агентства Норисигэ Канаи.
Планируется, что 3 июня Шкаплеров, Тингл и Канаи вернутся на Землю на корабле «Союз МС-07».
Кроме того, на 6 июня запланирован запуск с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-09» с экипажем новой экспедиции на МКС. На станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства Александр Герст (Германия).
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