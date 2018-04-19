Роскосмос вновь будет отправлять корабли «Союз» к МКС на срок около полугода

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов /. Россия возвращается к практике отправки пилотируемых кораблей «Союз» к Международной космической станции (МКС) на срок около полугода. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор по пилотируемым космическим программам государственной корпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев. Он в четверг завершил участие в 34-м ежегодном американским космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

"Мы работаем над увеличением сроков использования кораблей для повышения эффективности использования [Международной космической] станции. Роскосмос уточнил программу с промышленностью, согласовали даты пусков", — рассказал высокопоставленный российский специалист.

"Это текущая работа, мы каждый год создаем планы, уточняем даты стартов, посадок для координации действий научного сообщества и группы поиска и спасения. Должны быть готовы и наши баллистики. Все это делается в отработанной за много лет международной кооперации. Мы продолжаем работать по [Международной космической] станции так, как и работали", — пояснил Крикалев, имея в виду в том числе контакты с американцами.

"Мы увеличиваем эффективность использования наших кораблей за счет небольшого увеличения длительности [пребывания космонавтов на борту МКС], в определенной мере помогаем нашим [американским] партнерам", — отметил представитель Роскосмоса.

"Пока они [американцы] не могут сказать, будут ли у них готовы [в намеченные ранее сроки новые пилотируемые] корабли или нет, но мы [россияне] делаем все, чтобы создать такую программу, которая была бы устойчива, стабильна к разного рода возмущениям, в том числе к возможной отсрочке полета их кораблей", — подчеркнул Крикалев.

По его словам, «эта корректировка плана производится в общих интересах». «Это наша совместная работа», — сказал координатор российских космических пилотируемых программ.

На полгода к МКС Согласно изложенной им информации, теперь Роскосмос рассчитывает направлять корабли «Союз» к МКС «на срок около полугода плюс-минус 10 дней».

"Это тот срок, на который обычно мы и летаем — порядка полугода, 180-190-195 суток. В последние пару лет в связи с переходом на новый корабль у нас по разным причинам длительность работы одной миссии на МКС немного меньше, а сейчас возвращаемся к обычному сроку", — заявил Крикалев.

При этом он напомнил, что технические возможности «Союза» позволяют этому кораблю оставаться у МКС примерно 200 суток.

Рабочие контакты

Комментируя далее свои контакты с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ), а также частной американской индустрии в рамках конференции в Колорадо— Спрингс, представитель Роскосмоса охарактеризовал их как сугубо рабочие.

"Переговоры были с представителями корпорации Boeing по текущей программе", — уточнил Крикалев.

"С NASA у нас происходят регулярные встречи — на Байконуре , в Москве , в данном случае в Колорадо-Спрингс", — сказал представитель руководства «Роскосмоса».

"Здесь обсуждали и ближайшие, текущие планы — уточняли программу 2018 года", — подытожил Крикалев, сообщив об описанных выше намерениях российской стороны.