Замглавы МО: российские военные в 2018 г получат более 6 тыс. квартир 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Военнослужащие российской армии в 2018 году получат свыше 6 тысяч квартир, доложил в среду министру обороны РФ Сергею Шойгу на Едином дне приемки продукции замглавы военного ведомства Тимур Иванов.
"В текущем году по всей территории страны предусмотрено введение в эксплуатацию 76 объектов жилищной инфраструктуры, что позволит передать под заселение более 6 тысяч квартир и более 1100 мест в общежитиях", — сказал Иванов.
По его словам, в текущем году МО планирует завершить строительство более 100 зданий и сооружений социальной инфраструктуры, в том числе административных, медицинских, культурно-досуговых и спортивных.
"Мы приступили к созданию военного инновационного технополиса «Эра», первая очередь объектов будет сдана к 1 сентября 2018 года", — доложил замглавы военного ведомства.
Он также сообщил, что продолжается наращивание темпов строительства объектов Каспийской флотилии, до конца года будет завершена реконструкция аэродрома Бельбек в Крыму.
Иванов напомнил, что за последние 5 лет были сданы в эксплуатацию объекты пяти высших военных учебных заведений и 12 заведений довузовского образования. В частности, в сжатые сроки были построены три Президентских кадетских училища, три Нахимовских военно-морских училища, три школы для одаренных детей.
"К 1 сентября будет завершено строительство объектов Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища, 104 зданий и сооружений семи высших военных учебных заведений и девяти учебных заведений довузовского образования", — доложил он.