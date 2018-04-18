Ещё
В Волгоградской области танкисты провели ночные стрельбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области танкисты провели ночные стрельбы 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Танкисты соединения Южного военного округа выполнили ночные стрельбы на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, экипажи Т-90А вели огонь на ходу из 125-миллиметровых пушек по появляющимся и движущимся мишеням, на удалении до 2 000 метров, а также по воздушным целям из крупнокалиберных пулеметов «Корд». Учения проводились с применением приборов ночного видения.
Кроме того, танкисты выполнили стрельбы в условиях сложной тактической обстановки. Механики-водители упражнялись в вождении боевых машин по пересеченной местности.
В занятиях по огневой подготовке участвовало около 100 военнослужащих и свыше 30 единиц боевой техники.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгоградской области военные получили кран грузоподъемностью 32 тонны В Волгоградской области пожарные команды ЮВО проводят тренировки В Волгограде в военном параде будет участвовать более 30 единиц техники
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT64
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США155
В Кремле ответили на «план Авакова»197
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника78
Тест: Угадайте валюту по купюре3
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение