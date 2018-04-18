В Волгоградской области танкисты провели ночные стрельбы

Танкисты соединения Южного военного округа выполнили ночные стрельбы на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, экипажи Т-90А вели огонь на ходу из 125-миллиметровых пушек по появляющимся и движущимся мишеням, на удалении до 2 000 метров, а также по воздушным целям из крупнокалиберных пулеметов «Корд». Учения проводились с применением приборов ночного видения.

Кроме того, танкисты выполнили стрельбы в условиях сложной тактической обстановки. Механики-водители упражнялись в вождении боевых машин по пересеченной местности.

В занятиях по огневой подготовке участвовало около 100 военнослужащих и свыше 30 единиц боевой техники.