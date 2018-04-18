В Минске пройдут учения единой региональной системы ПВО

Беларуси. Проверка гарантированной зашиты воздушного коридора Союзного государства будет оценена на совместном компьютерном командно-штабном учении объединенной системы ПВО России

Название предстоящих в августе в белорусской столице учений — «Региональная безопасность — 2018» — отражает, по словам генерал-лейтенанта Павла Кураченко, первого заместителя главкома ВКС РФ, основную задачу маневров. Речь идет об усовершенствовании единой региональной системы ПВО двух стран и повышении эффективности боевого применения их войск.

Участникам «электронных маневров», помимо прочего, предстоит смоделировать боевые действия в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.