В Минске пройдут учения единой региональной системы ПВО 

Проверка гарантированной зашиты воздушного коридора Союзного государства будет оценена на совместном компьютерном командно-штабном учении объединенной системы ПВО России и Беларуси.
Название предстоящих в августе в белорусской столице учений — «Региональная безопасность — 2018» — отражает, по словам генерал-лейтенанта Павла Кураченко, первого заместителя главкома ВКС РФ, основную задачу маневров. Речь идет об усовершенствовании единой региональной системы ПВО двух стран и повышении эффективности боевого применения их войск.
Участникам «электронных маневров», помимо прочего, предстоит смоделировать боевые действия в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.
Генерал отметил, что новый вид учений придаст дополнительный импульс развитию не только региональных систем противовоздушной обороны, но и объединенной системы ПВО всех стран содружества. В сентябре, добавил он, пройдет тренировка с органами управления и дежурными по ПВО силами объединенной системы ПВО и двусторонняя тренировка с войсками ПВО и Военно-воздушных сил Узбекистана.