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«Ярослав Мудрый» пополнит средиземноморскую эскадру
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Фрегат «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» пополнят средиземноморскую эскадру 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена" Балтийского флота войдут в состав сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море в рамках плановой ротации, сообщил журналистам представитель флота, капитан первого ранга Роман Мартов.
"Отряд кораблей Балтфлота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" и танкера "Лена" вышел из Балтийска и взял курс в Средиземное море. Корабли убыли в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море", — сказал Мартов.
Он отметил, что на борту фрегата и танкера находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтфлота.
"В ходе похода экипаж "Ярослава Мудрого" отработает комплекс учебно-боевых задач, среди которых учения по противовоздушной и противолодочной обороне, корабельные учения и тренировки", — добавил представитель флота.
Предыдущий дальний поход экипаж "Ярослава Мудрого" завершил в 2016 году. Корабль обеспечивал безопасность судоходства близ Африканского рога и в других районах Мирового океана.
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