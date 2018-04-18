В Вооруженных силах Великобритании выявили нехватку специалистов

Вооруженным силам Соединенного Королевства недостает 8 тысяч военнослужащих, необходимых для выполнения ставящихся правительством задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет британского Национального ревизионного управления (NAO).

"Вооруженные силы нуждаются в квалифицированном персонале, чтобы соответствовать целям правительства для министерства обороны , которые были установлены в обзоре стратегической обороны и безопасности в 2015 году", — говорится в отчете.

Приведенные цифры показывают, что в январе 2018 года британские ВС насчитывали 137 тысяч тренированных военных, т.е. на 5,7% (8,2 тысячи человек) меньше, чем требуется. Нехватку составляют, среди прочих, 2400 пилотов, 800 инженеров и 700 аналитиков. Помимо этого, требуется повышение подготовки специалистов в сфере противодействия киберугрозам.

Подчеркивается, что это наиболее плачевная для британских вооруженных сил статистика за последние десять лет. Согласно прогнозам, необходимая цифра в 144 тысяч 200 военных может быть достигнута лишь к 2020 году.