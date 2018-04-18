Фрегат «Ярослав Мудрый» отправился в Средиземное море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля ( СКР ) " Ярослава Мудрого " и танкера «Лена» вышел из главной военно-морской базы БФ — Балтийска и взял курс в Средиземное море.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, корабли ушли в дальний поход в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

На борту СКР и танкера находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. В ходе похода экипаж «Ярослава Мудрого» проведет, в частности, учения по противовоздушной и противолодочной обороне, корабельные учения и тренировки.

Свой предыдущий поход в Средиземноморье экипаж «Ярослава Мудрого» завершил в 2016 году. Во время «антипиратской вахты» корабль обеспечивал безопасность гражданского судоходства в районе Африканского Рога в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Его задачей также было обеспечение безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации в различных точках Мирового океана.

Справка «РГ»

СКР (фрегат) «Ярослав Мудрый» проекта 11540 «Ястреб» построен на ПСЗ «Янтарь» в Калининграде . Вошел в состав Балтийского флота в 2009 году. Предназначение — поиск, обнаружение и слежение за подлодками противника, обеспечение противокорабельной и противолодочной обороны в море, нанесение ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержка боевых действий сухопутных войск, обеспечение высадки морских десантов и др.

Водоизмещение 4350 тонн (полное), длина — 129,8 метра, полная скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 3000 морских миль, автономность плавания — 30 суток, экипаж — 214 человек. На вооружении — шесть 533-мм торпедных аппаратов, два противолодочных ракетно-торпедных комплекса «Водопад-НК», противолодочная реактивная бомбометная установка РБУ-6000, четыре зенитных ракетных комплекса «Кинжал», два зенитных ракетно-артиллерийских комплекса «Кортик», 100-мм артиллерийская установка АК-100 с РЛС управления МР-145 «Лев», противолодочный вертолет Ка-27.