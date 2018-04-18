100-летие со дня образования военного комиссариата отметили в Богородском

В школе №386 района Богородское состоялось мероприятие, на котором сотрудников военных комиссариатов поздравили с профессиональным праздником.

В честь 100-летнего юбилея со дня создания в стране военных комиссариатов (праздник отмечался 8 апреля) в актовом зале школы №386 для старшеклассников состоялась встреча с представителями военкомата. Тема встречи была «История становления и развития военных комиссариатов».

Военные рассказали много интересного из истории создания в стране военных комиссариатов, исключительно важной роли военных комиссариатов в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенные годы. Они сообщили о предстоящем выпуске юбилейной монеты, почтовой марки и многое другое.

По окончании встречи школьники поблагодарили гостей за интересный рассказ и поздравили их с предстоящим юбилеем.