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100-летие со дня образования военного комиссариата отметили в Богородском
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100-летие со дня образования военного комиссариата отметили в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В школе №386 района Богородское состоялось мероприятие, на котором сотрудников военных комиссариатов поздравили с профессиональным праздником.
В честь 100-летнего юбилея со дня создания в стране военных комиссариатов (праздник отмечался 8 апреля) в актовом зале школы №386 для старшеклассников состоялась встреча с представителями военкомата. Тема встречи была «История становления и развития военных комиссариатов».
Военные рассказали много интересного из истории создания в стране военных комиссариатов, исключительно важной роли военных комиссариатов в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенные годы. Они сообщили о предстоящем выпуске юбилейной монеты, почтовой марки и многое другое.
По окончании встречи школьники поблагодарили гостей за интересный рассказ и поздравили их с предстоящим юбилеем.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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