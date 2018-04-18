Зенитчики ЗВО поразили высотные цели на полевом выходе в Воронежской области

В ходе выполнения поставленных задач на удалении до 70 км боевым расчетам были выставлены специальные электронные цели, которые с помощью программы имитируют траектории полета баллистических крылатых ракет и стратегических бомбардировщиков.

Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПМ «Фаворит» Западного военного округа (ЗВО) провели плановые учебно-практические тренировки по поражению высотных целей в Воронежской области

Зенитчики были подняты по тревоге, совершили марш в назначенный район, в кратчайшие сроки развернули системы боевого управления и боевые части комплекса.

В ходе выполнения поставленных задач на удалении до 70 км боевым расчетам были выставлены специальные электронные цели, которые с помощью программы имитируют траектории полета баллистических крылатых ракет и стратегических бомбардировщиков.

Расчеты выполнили обнаружение и захват более чем 20 учебных целей с последующим стопроцентным поражением.

Всего к мероприятиям проверки боевой готовности привлечено около 200 военнослужащих полка ПВО ЗВО.