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Зенитчики ЗВО поразили высотные цели на полевом выходе в Воронежской области
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Зенитчики ЗВО поразили высотные цели на полевом выходе в Воронежской области 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе выполнения поставленных задач на удалении до 70 км боевым расчетам были выставлены специальные электронные цели, которые с помощью программы имитируют траектории полета баллистических крылатых ракет и стратегических бомбардировщиков.
Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПМ «Фаворит» Западного военного округа (ЗВО) провели плановые учебно-практические тренировки по поражению высотных целей в Воронежской области.
Зенитчики были подняты по тревоге, совершили марш в назначенный район, в кратчайшие сроки развернули системы боевого управления и боевые части комплекса.
В ходе выполнения поставленных задач на удалении до 70 км боевым расчетам были выставлены специальные электронные цели, которые с помощью программы имитируют траектории полета баллистических крылатых ракет и стратегических бомбардировщиков.
Расчеты выполнили обнаружение и захват более чем 20 учебных целей с последующим стопроцентным поражением.
Всего к мероприятиям проверки боевой готовности привлечено около 200 военнослужащих полка ПВО ЗВО.
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