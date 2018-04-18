Расчеты зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит» ЗВО на полигоне Ашулук уничтожили крылатые ракеты условного противника

Стрельбы выполнялись по высотным, низколетящим, маневрирующим и баллистическим целям.

Зенитчики Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Ашулук в Астраханской области в ходе учения выполнили пуски ракет из комплексов С-300 «Фаворит» и боевые стрельбы из ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» по высотным, низколетящим, маневрирующим и баллистическим целям, обозначенными мишенями, имитирующими истребители, вертолеты, крылатые ракеты условного противника.

В практических действиях приняли участие около 250 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

Все ракеты-мишени были уничтожены из комплексов С-300 «Фаворит», общий расход боеприпасов составил 12 ракет. Оценка за учение — «отлично».

Для создания условий, максимально приближенных к боевым, для подразделений противовоздушной обороны моделировались варианты боевой обстановки различных уровней сложности с применением условным противником всего комплекса средств воздушного нападения и радиоэлектронной борьбы.