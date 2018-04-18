Шойгу наградил медалями представителей ОПК

Многие образцы новейшей техники, по словам министра, поступили в войска с опережением графика.

С начала года ОПК поставил в войска 23 боевые машины и 50 самолетов и вертолетов, сообщил министр на Едином дне военной приемки.

Многие образцы, по его словам, поступили с опережением графика. Например, восемь многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, истребитель пятого поколения Су-57, БМПТ «Терминатор», многофункциональные робототехнические комплексы и беспилотники.