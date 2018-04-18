Первый день командно-штабного учения провели в ГУ МЧС России по Нижегородской области

В первый день командно-штабных учений отрабатывались вопросы приведения органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Проведено оповещение и сбор органов управления и личного состава, должностных лиц комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области Организована работа межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативного штаба Главного управления МЧС России по Нижегородской области. Проведены мероприятия по проверке технического состояния подвижных пунктов управления и их готовности к применению, уточнены планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведено заседание рабочей группы КЧС и ОПБ области, на котором поставлены задачи и определен порядок дальнейшей работы. Также отработаны вопросы погрузки сил и средств аэромобильной группировки (АМГ) Главного управления на воздушный транспорт и на железнодорожную платформу для отправки в условную зону ЧС. Основные усилия сосредоточены на проведении превентивных мероприятий по минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. В ГУ МЧС России по Нижегородской области в режиме видеоконференции состоялось совещание под руководством министра МЧС России Владимира Пучкова . В заседании приняли участие ВрИО начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Воронцов и директор департамента региональной безопасности Нижегородской области Алексей Комлев Мероприятия по отработке вопросов командно-штабного учения продолжаются.