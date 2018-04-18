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«Вертолеты России» передали Минобороны России семь Ми-8АМТШ
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«Вертолеты России» передали Минобороны России семь Ми-8АМТШ 

Ростех 53 минуты назад
Фото: Ростех
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех в рамках Единого дня приемки военной продукции передал государственному заказчику семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Все машины досрочно изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в рамках государственного оборонного заказа.
Вертолеты успешно прошли все виды испытаний, предусмотренные условиями государственного контракта и технической документацией. Военное представительство провело контроль качества и отработки составных частей вертолетов в агрегатно-механическом и сборочном производстве завода, а также осмотрело собранные машины в требуемой комплектации в цехе окончательной сборки с проверкой работоспособности всех систем, включая средства спасения экипажа. Кроме того, вертолеты прошли проверку на летно-испытательной станции и в настоящее время готовы для передачи в эксплуатирующие организации. Об этом в режиме видеоконференции с Национальным центром управления обороной государства министру обороны России Сергею Шойгу доложил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.
«Обновление вертолетного парка государственных заказчиков и обеспечение эксплуатации вертолетов на протяжении всего жизненного цикла является для холдинга «Вертолеты России» приоритетной задачей. Серийно выпускаемые на Улан-Удэнском авиационном заводе вертолеты получили высокую оценку со стороны Министерства обороны Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.
«На основании анализа опыта эксплуатации вертолетов в войсковых частях проводится постоянная работа по совершенствованию конструкции вертолета, улучшению его технических характеристик и возможностей. В интересах Минобороны на предприятии выпускается качественная и надежная вертолетная техника, которая хорошо зарекомендовала себя, в том числе в боевых действиях», — отметил управляющий директор У-УАЗа Леонид Белых.
Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ — одни из самых современных и оснащенных вертолетов типа Ми-8/171. Они способны перевозить до 4000 кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют эффективно решать поставленные задачи. Вертолеты могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для выполнения специальных задач.
Вертолеты Ми-8АМТШ оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи, их светотехническое оборудование адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.
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