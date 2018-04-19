Минобороны приняло на управление выведенный на орбиту спутник 

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Наземные средства Минобороны России приняли на управление космический аппарат военного назначения, запущенный накануне с Байконура, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе военного ведомства.
"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", — сообщили в ведомстве.
Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата функционируют нормально, заявили в Минобороны.
"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2526», — отметили в военном ведомстве.
Старт ракеты-носителя «Протон-М» успешно прошел в 01:12 мск. В 01:22 мск головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-М» с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.