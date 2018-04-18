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Судозавод «Янтарь» передал Балтийскому флоту эсминец «Беспокойный»
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Судозавод «Янтарь» передал Балтийскому флоту эсминец «Беспокойный» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новости судостроения
КАЛИНИНГРАД, 18 апреля. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передал Балтийскому флоту эскадренный миноносец «Беспокойный». Корабелы подготовили российский эсминец для музеефикации и передаче его парку «Патриот» сообщил журналистам в среду пресс-секретарь предприятия Сергей Михайлов.
"Во вторник, 17 апреля эсминец «Беспокойный» отбуксирован в главную военно-морскую базу Балтийского флота — порт Балтийске с акватории ПСЗ «Янтарь», где он находился с сентября 2016 года. За это время специалисты завода выполнили большой объем работ по конвертации и ремонту подводной части корпуса корабля", — сказал он.
Михайлов уточнил, что из корпуса «Беспокойного» демонтированы гребные валы, а сам корпус загерметизирован и покрашен для того, чтобы корабль мог находиться на плаву без обслуживания постоянным экипажем. «Эти работы выполнены в рамках подготовки эсминца к музеефикации и последующей передачи в качестве экспоната морского филиала парка „Патриот“ в Кронштадте», — отметил представитель «Янтаря».
Эскадренный миноносец «Беспокойный» был заложен в 1988 году на заводе № 190 им. А. А. Жданова (ныне "Северная верфь", Санкт-Петербург), спущен на воду в 1990 году, вошел в состав Балтийского флота 11 февраля 1992 года. За время нахождения в боевом составе флота он не раз назывался лучшим как в своем соединении, на Балтийском флоте, так и во всем ВМФ по различным видам боевой подготовки.
Эсминец «Беспокойный» стал визитной карточкой российского флота: его экипаж обеспечивал визит в Санкт-Петербург британской королевы в 1994 году, за что был удостоен грамоты российского президента, неоднократно участвовал в международных военно-морских учениях, побывал с визитами во многих государствах.
Эскадренный миноносец проекта 956 «Сарыч», разработчик проекта — Северное ПКБ. Максимальная длина — 156,5 м, ширина — 17,2 м, скорость — 32 узла, полное водоизмещение — почти 8000 тонн, автономность плавания 30 суток. На вооружении корабля артиллерийские установки, пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, реактивные бомбометные установки, установки зенитно-ракетного комплекса «Штиль», торпедные аппараты. Эсминец способен нести на своем борту вертолет Ка-27.
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