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С эсминца «Беспокойный» сняли винты
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С эсминца «Беспокойный» сняли винты 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Калининградский судоремонтный завод «Янтарь» передал Балтийскому флоту эсминец «Беспокойный». Корабль превращен в музейный экспонат для кронштадтского филиала парка «Патриот».
— 17 апреля «Беспокойный» отбуксирован на базу Балтфлота в Балтийске. За полтора года специалисты завода выполнили большой объем работ по конвертации и ремонту подводной части корабля. На эсминце демонтированы гребные валы, а корпус загерметизирован и покрашен, чтобы корабль мог находиться на плаву без обслуживания экипажем, — рассказали в пресс-службе предприятия.
Эскадренный минононец «Беспокойный» был спущен на воду в 1990 году и два года спустя зачислен в состав ВМФ. Это 15 корабль советского проекта 956 «Сарыч». Отличительной особенностью проекта стала котлотурбинная силовая установка, доставившая экипажам эсминцев немало хлопот. Требовательные к качеству воды котлы быстро выходили из строя, обездвиживая корабли.
Капризная энергетическая установка не помешала «Беспокойному» завоевать несколько призов командования ВМФ за ракетную и артиллерийскую стрельбу — мощное вооружение «Сарычей» прославило серию. Однако в 2004 году во время очередного выхода в море эсминец потерял ход и вернулся в гавань на буксире. А вскоре был и вовсе обездвижен: главные двигатели с корабля сняли и передали на однотипный «Настойчивый». Флагману Балтфлота предстоял поход с демонстрацией флага по европейским портам.
"Беспокойный" около восьми лет простоял у стенки в неопределенном статусе: вопрос о его списании или восстановлении до рабочего состояния оставался открытым. Наконец, в 2016 году командование ВМФ решило превратить морально устаревший корабль в экспонат музея ВМФ в Кронштадте.
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