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ВКС уже получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в 2018 году
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ВКС уже получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в 2018 году 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Воздушно-космические силы России получили в первом квартале 2018 года 20 новых самолётов и 30 вертолётов, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
"В интересах Воздушно-космических сил поставлено 20 новых и четыре отремонтированных самолета, 30 новых и три прошедших ремонт вертолета, три радиолокационные станции, более четырех тысяч авиационных бомб", — сказал Борисов на едином дне приёмки военной продукции.
В частности, Новосибирским авиационным заводом в феврале поставлены досрочно два истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска, добавил Борисов.
Кроме того, Минобороны приняло изготовленные на Иркутском авиационном заводе четыре двухместных истребителя Су-30СМ и семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, произведённых Улан-Удэнским авиационным заводом, отметил замминистра.
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