ВКС уже получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов в 2018 году

"В интересах Воздушно-космических сил поставлено 20 новых и четыре отремонтированных самолета, 30 новых и три прошедших ремонт вертолета, три радиолокационные станции, более четырех тысяч авиационных бомб", — сказал Борисов на едином дне приёмки военной продукции.